Жилой дом "тонет" в селе Поярково Амурской области (ВИДЕО)

Автор: Роман Лесковский Дата публикации: 08:36

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16 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/194962

В Амурской области "тонет" жилой дом. Об этом сообщает мобильный репортёр который прислал эти кадры с места ЧП.По словам автора видео, в коммуналке в селе Поярково произошла коммунальная авария. Которую не могут устранить вот уже две недели. Всё это время из трубы бьёт "родник", из-за чего на полу образовалось целое "озеро"."Люди, помогите! Дом тонет! Сделайте что-нибудь! Администрация, ЖКХ "Сила" ничего не делает. Глава района и села не предпринимают никаких действий! Примите меры, пожалуйста," - пишет мобильный репортёр.