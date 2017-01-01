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Жилой дом "тонет" в селе Поярково Амурской области (ВИДЕО)

Автор:
Роман Лесковский
Дата публикации:
08:36
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В Амурской области "тонет" жилой дом. Об этом сообщает мобильный репортёр который прислал эти кадры с места ЧП.

По словам автора видео, в коммуналке в селе Поярково произошла коммунальная авария. Которую не могут устранить вот уже две недели. Всё это время из трубы бьёт "родник", из-за чего на полу образовалось целое "озеро".

"Люди, помогите! Дом тонет! Сделайте что-нибудь! Администрация, ЖКХ "Сила" ничего не делает. Глава района и села не предпринимают никаких действий! Примите меры, пожалуйста," - пишет мобильный репортёр.
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