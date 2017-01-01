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В Москве опять идёт дождь

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
12:35
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Много опавших жёлтых листьев и сильная сырость из-за дождя сейчас на улицах столицы.

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Комментарии (0)

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