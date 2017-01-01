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Дождливое воскресенье в столичном регионе

Автор:
denis947
Дата публикации:
12:56
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  • 0

С раннего утра воскресенья, 15 октября, в столичном регионе идет дождь.

  • 17
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Комментарии (0)

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