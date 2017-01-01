Самолет авиакомпании "UTair" вернулся в Москву из-за ЧП на борту

Автор: reporterA94 Дата публикации: 13:16

24

24 0

Как показывает онлайн-карта авиаполётов (planefinder.net) - UT295 вылетел в 10:30 из аэропорта Внуково и должен был прибыть в международный аэропорт Сургута, но по некоторым причинам долетел лишь до озера Чухломское Костромской области и начал возвращаться обратно и приземлился в аэропорту Внуково. На борту лайнера находились 173 пассажира и семь членов экипажа.