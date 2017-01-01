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Главная  /  Репортажи  /  Самолет авиакомпании "UTair" вернулся в Москву из-за ЧП на борту

Самолет авиакомпании "UTair" вернулся в Москву из-за ЧП на борту

Автор:
reporterA94
Дата публикации:
13:16
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Как показывает онлайн-карта авиаполётов (planefinder.net) - UT295 вылетел в 10:30 из аэропорта Внуково и должен был прибыть в международный аэропорт Сургута, но по некоторым причинам долетел лишь до озера Чухломское Костромской области и начал возвращаться обратно и приземлился в аэропорту Внуково. На борту лайнера находились 173 пассажира и семь членов экипажа.

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