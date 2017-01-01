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Жители района Соколиная гора добиваются сноса забора церкви

Автор:
Sargo
Дата публикации:
14:50
  • 22
  • 0

Жители района Соколиная гора добиваются сноса забора церкви, который затрудняет движение транспорта.

  • 22
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