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Главная  /  Репортажи  /  В ЦДХ на Крымском валу проихошло задымление

В ЦДХ на Крымском валу проихошло задымление

Автор:
Uwis
Дата публикации:
16:39
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Пожарные расчеты у ЦДХ на Крымском валу. На пульт 101 поступило сообщение о задымлении в здании. Посетителей эвакуировали.

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