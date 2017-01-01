В ЦДХ на Крымском валу проихошло задымление

Автор: Uwis Дата публикации: 16:39

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Пожарные расчеты у ЦДХ на Крымском валу. На пульт 101 поступило сообщение о задымлении в здании. Посетителей эвакуировали.