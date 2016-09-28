Благоустройство дворов по программе "городская среда" в городе Абакане Республики Хакасии

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Вот так реализуется федеральная программа "городская среда" в городе Абакан Республики Хакасии. На выделенные деньги нам заасфальтировали карман для парковки и установили "детскую площадку", если её можно так назвать. Мало того, что куплено всё самое недорогое, хлипкое, так оно ещё и установлено как попало, земля не разровнена, всё в ямах. Площадку собирали трое мужчин бомжеватого вида, сами же на месте и решали,что где ставить (а как же план, который согласовывали несколько месяцев?!), всё просто собрано, поставлено как попало, в землю не закопано, стоит прямо на ямах, естественно не по уровню. Прямо по середине на нашей и так небольшой площадке закопали рыбку на пружине, теперь детям негде побегать, естественно закопали криво и она практически не качается. Вот так у нас в глубинке тратятся федеральные деньги.

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16 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/194977

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