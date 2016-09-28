Я лужу разведу ковшами. Осенний ремонт дорог в городе Тутаеве Ярославской области

Черноисточинское водохранилище заволокло зелёной жижей: видео с высоты птичьего полёта

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столбы пепла

В порту Одессы рабочие покрасили Чёрное море

Гигантский гейзер забил из-под земли в Казани

Два жилых дома сгорели в Димитровграде

Задымление в электричке произошло в Московской области

Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 11 октября 2017 года

Транспортировка арки Керченского моста попала на видео

Пожар на автостоянке произошёл в Санкт-Петербурге

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Благоустройство дворов по программе "городская среда" в городе Абакане Республики Хакасии

Благоустройство дворов по программе "городская среда" в городе Абакане Республики Хакасии

Автор:
Victoria_B
Дата публикации:
02:16
  • 16
  • 0

Вот так реализуется федеральная программа "городская среда" в городе Абакан Республики Хакасии. На выделенные деньги нам заасфальтировали карман для парковки и установили "детскую площадку", если её можно так назвать. Мало того, что куплено всё самое недорогое, хлипкое, так оно ещё и установлено как попало, земля не разровнена, всё в ямах. Площадку собирали трое мужчин бомжеватого вида, сами же на месте и решали,что где ставить (а как же план, который согласовывали несколько месяцев?!), всё просто собрано, поставлено как попало, в землю не закопано, стоит прямо на ямах, естественно не по уровню. Прямо по середине на нашей и так небольшой площадке закопали рыбку на пружине, теперь детям негде побегать, естественно закопали криво и она практически не качается. Вот так у нас в глубинке тратятся федеральные деньги.

Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Хакасская, д. 179

  • 16
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

70 0
15.10 19:34 | Kosta
В Австралии хитом сезона стали носки с надписью "Сибирь"
47 0
18.09 12:57 | Олеся Задубровская
Разрушенное покрытие на детской площадке в посёлке Новошахтинский Приморского края
46 0
05.09 13:32 | Аноним
Коровы пасутся на детской площадке в центре Копьёво (ВИДЕО)
50 0
22.08 20:12 | agrohim86
Возгорание в жилом доме в Абакане
157 2
28.09.2016 21:44 | tim777
Расширенная пешеходная зона после благоустройства в районе Якиманка