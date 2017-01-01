Я лужу разведу ковшами. Осенний ремонт дорог в городе Тутаеве Ярославской области

Черноисточинское водохранилище заволокло зелёной жижей: видео с высоты птичьего полёта

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столбы пепла

В порту Одессы рабочие покрасили Чёрное море

Гигантский гейзер забил из-под земли в Казани

Два жилых дома сгорели в Димитровграде

Задымление в электричке произошло в Московской области

Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 11 октября 2017 года

Транспортировка арки Керченского моста попала на видео

Пожар на автостоянке произошёл в Санкт-Петербурге

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Работы по замене электропроводки на Крымском мосту

Работы по замене электропроводки на Крымском мосту

Автор:
Uwis
Дата публикации:
16:59
  • 11
  • 0

Работы по замене электропроводки на Крымском мосту.

  • 11
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

27 0
17:26 | tim777
30 человек было эвакуировано из здания ЦДХ из-за задымления
55 0
29.09 19:29 | LaimeLaim
Наладка оборудования на Крымском мосту
110 0
02.09 22:30 | mars66
Вид на строительство Крымского моста через Керченский пролив