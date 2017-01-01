Фургон и внедорожник столкнулись на Кремлёвской набережной

Автор: tim777 Дата публикации: 17:59

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15 октября днём в центре Москвы около Кремля произошло ДТП. Столкнулись а/м "Пежо Боксер" и а/м "Хёндэ Галлопер". Оба автомобиля двигались по Кремлёвской набережной в попутном направлении в сторону Москворецкой набережной. Около Водовзводной башни Московского кремля водитель внедорожника "Хёндэ" остановился на запрещающий сигнал светофора. В следующую секунду в его автомобиль сзади врезался фургон "Пежо", водитель которого вероятно отвлёкся от дороги и не успел вовремя остановится. От столкновения, оба автомобиля получили различные механические повреждения. Из участников ДТП по счастливой случайности никто не пострадал. На место ДТП прибыл экипаж ГИБДД для оформления происшествия. Не исключено, что ДТП произошло из-за сложных погодных условий - на момент аварии шел постоянный моросящий дождь, что косвенно могло повлиять на то, что водителю фургона не хватило безопасной дистанции и сцепления с дорогой, чтобы избежать ДТП. Окончательные причины ДТП установит группа разбора.