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Главная  /  Репортажи  /  Затяжные дожди привели к многочисленным подтоплениям в Москве

Затяжные дожди привели к многочисленным подтоплениям в Москве

Автор:
tim777
Дата публикации:
18:51
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Ненастная погода, установившаяся в столичном регионе в последние дни, продолжает испытывать горожан на прочность. Вот уже несколько дней в городе идут затяжные осенние дожди. Их последствия на заставляют себя долго и ждать и уже открыт счёт новым случаям падения деревьев и многочисленных подтоплений. Так, в центре Москвы в районе Замоскворечье, довольно немало дождевой воды скопилось возле выезда на улицу Большая Ордынка со стороны Б.Ордынского переулка. Автомобилисты поднимая волну, выплескивают новые порции воды, под которой уже скрылся пешеходный переход.

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