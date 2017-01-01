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Главная  /  Репортажи  /  Частный дом сгорел в районе Солнцево

Частный дом сгорел в районе Солнцево

Автор:
Разведчик
Дата публикации:
19:19
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Загорелся одноэтажный частный дом с чердачным этажом и мансардой в садовом товариществе Мичуринец в районе Солнцево, однако само садовое товарищество относится к поселению Московский ТиНАО. Пожар начался на чердаке, предварительно, из-за неисправности печной трубы. За короткое время пламя охватило весь чердак и вскоре перекинулось на жилую часть дома. Пока пожарные были в пути, то большая часть дома уже была в огне. К прибытию пожарных наблюдался густой черный дым и бушевало пламя. Дополнительно к месту выехали 6 пожарных расчетов, спасатели и бригада скорой помощи. От прибывших автоцистерн были проложены магистральные рукавные линии, так как подъехать к месту пожара было затруднительно из-за узких проездов. Пламя удалось сбить через 35 минут. Полностью справились с огнем пожарные лишь через 2 часа. До прибытия пожарных горящий дом самостоятельно покинул один человек, это хозяин. Он не пострадал. Более точные выводы о пожаре будут сделаны после проведения проверки дознавателями ГУ МЧС России по г. Москве.

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