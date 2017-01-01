Дождливое воскресенье выдалось в столице

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23 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/194987

Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что затяжные дожди в Москве отступят, им на смену придёт потепление.«Промозглая, дождливая неделя, которая не доставила радости москвичам, завершается. Новая неделя будет характеризоваться невысоким атмосферным давлением (около нормы и ниже), но существенных осадков уже не ожидается», — сказал Вильфанд.Он отметил, что «осадки будут настолько небольшими, что просто не будут заметны».«Зато заметно потеплеет. Будет на 4 градуса выше нормы. Ночные минимальные температуры прогнозируются в диапазоне от 3 до 6 градусов, а дневные — от 7 до 12 градусов», — добавил директор Гидрометцентра.Вильфанд пояснил, что потепление принесёт теплый воздух с юго-запада Европы.