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Дождливое воскресенье выдалось в столице

Автор:
Max_019
Дата публикации:
19:34
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Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что затяжные дожди в Москве отступят, им на смену придёт потепление.
«Промозглая, дождливая неделя, которая не доставила радости москвичам, завершается. Новая неделя будет характеризоваться невысоким атмосферным давлением (около нормы и ниже), но существенных осадков уже не ожидается», — сказал Вильфанд.

Он отметил, что «осадки будут настолько небольшими, что просто не будут заметны».

«Зато заметно потеплеет. Будет на 4 градуса выше нормы. Ночные минимальные температуры прогнозируются в диапазоне от 3 до 6 градусов, а дневные — от 7 до 12 градусов», — добавил директор Гидрометцентра.

Вильфанд пояснил, что потепление принесёт теплый воздух с юго-запада Европы.
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