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Главная  /  Репортажи  /  С 16 октября на Хорошёвском шоссе заработает выделенная полоса

С 16 октября на Хорошёвском шоссе заработает выделенная полоса

Автор:
Max_019
Дата публикации:
22:03
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Выделенная полоса для общественного транспорта на Хорошёвском шоссе, на севере столицы, заработает с 16 октября. Протяжённость новой “выделенки” составит 2,7 км. Она будет проходить в оба направления практически на всём шоссе, за исключением небольшого участка в районе пересечения с улицей Куусинена в связи с работами по строительству станции метро “Хорошёвская” Третьего пересадочного контура". После завершения строительных работ выделенная полоса станет непрерывной на всём протяжении Хорошёвского шоссе. В настоящее время по Хорошёвскому шоссе проходят трассы 21 маршрута, из которых 17 обслуживает ГУП “Мосгортранс”, 4 - перевозчики, перешедшие на новую модель работы в рамках госконтракта. При этом общая среднесуточная перевозка составляет 132 тыс. человек. ЦОДД просит водителей внимательно следить за установленными знаками. Дело в том, что рядом с выделенной полосой имеются парковочные карманы платной парковки.

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