Промозглая осенняя погода в столичном регионе

Автор: tim777 Дата публикации: 22:51

18

18 0

Воскресный день для горожан столицы прошел в осеннем стиле. На протяжении всего дня шли мелкие моросящие дожди, которые временно прекращались, а затем начинались снова. Видимость на дорогах ощутимо снизилась и местами опустился туман. Как сообщают синоптики, ненастье город покинет уже в наступающей неделе. Со вторника не исключается прекращение осадков, а температура воздуха прогреется до +12 градусов.