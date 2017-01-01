Я лужу разведу ковшами. Осенний ремонт дорог в городе Тутаеве Ярославской области

Черноисточинское водохранилище заволокло зелёной жижей: видео с высоты птичьего полёта

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столбы пепла

В порту Одессы рабочие покрасили Чёрное море

Гигантский гейзер забил из-под земли в Казани

Два жилых дома сгорели в Димитровграде

Задымление в электричке произошло в Московской области

Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 11 октября 2017 года

Транспортировка арки Керченского моста попала на видео

Пожар на автостоянке произошёл в Санкт-Петербурге

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Промозглая осенняя погода в столичном регионе

Промозглая осенняя погода в столичном регионе

Автор:
tim777
Дата публикации:
22:51
  • 18
  • 0

Воскресный день для горожан столицы прошел в осеннем стиле. На протяжении всего дня шли мелкие моросящие дожди, которые временно прекращались, а затем начинались снова. Видимость на дорогах ощутимо снизилась и местами опустился туман. Как сообщают синоптики, ненастье город покинет уже в наступающей неделе. Со вторника не исключается прекращение осадков, а температура воздуха прогреется до +12 градусов.

  • 18
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

14 0
23:25 | Max_019
На Ярославском шоссе уборочный автомобиль сутки охраняет открытый люк
15 0
23:19 | Sargo
Осенняя ночь в Москве
59 1
17:59 | tim777
Фургон и внедорожник столкнулись на Кремлёвской набережной