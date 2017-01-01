На Полярной улице в Москве совершён наезд на пешехода

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Вечером 15 октября на северо-востоке Москвы произошло ДТП, в котором пострадал 1 человек. На Полярной улице, напротив дома 14, автомобиль "Volkswagen Polo" совершил наезд на пешехода. Автомобиль двигался по Полярной улице в направлении проезда Дежнёва. Напротив дома 14 прямо посередине проезжей части на разделительной полосе сидел мужчина. Водитель автомобиля не заметил сидящего пешехода и сбил его. Прибывшая на место ДТП бригада Скорой помощи госпитализировала мужчину с различными травмами в 20 ГКБ. У автомобиля оказалась разбита вся передняя часть. Сотрудники ДПС выясняют все обстоятельства аварии.