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Главная  /  Репортажи  /  На Полярной улице в Москве совершён наезд на пешехода

На Полярной улице в Москве совершён наезд на пешехода

Автор:
Max_019
Дата публикации:
23:01
  • 42
  • 2

Вечером 15 октября на северо-востоке Москвы произошло ДТП, в котором пострадал 1 человек. На Полярной улице, напротив дома 14, автомобиль "Volkswagen Polo" совершил наезд на пешехода. Автомобиль двигался по Полярной улице в направлении проезда Дежнёва. Напротив дома 14 прямо посередине проезжей части на разделительной полосе сидел мужчина. Водитель автомобиля не заметил сидящего пешехода и сбил его. Прибывшая на место ДТП бригада Скорой помощи госпитализировала мужчину с различными травмами в 20 ГКБ. У автомобиля оказалась разбита вся передняя часть. Сотрудники ДПС выясняют все обстоятельства аварии.

  • 42
  • 2

Комментарии (2)

  • tim777
    23:17
    АГН в 23:16: http://www.mskagency.ru/materials/2714725
  • MRSlava
    23:32
    М24 в 23:30
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