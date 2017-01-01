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Сильный порывистый ветер дует на юге Москвы

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
23:08
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На юге Москвы дует сильный порывистый ветер. Его скорость составляет около 8 м/с. Температура на улице +5℃.

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