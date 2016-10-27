На Ярославском шоссе уборочный автомобиль сутки охраняет открытый люк
- Автор:
- Max_019
- Дата публикации:
- 23:25
-
- 14
15 октября 2017 года ситуация повторилась: теперь крышка люка раскололась. Со слов очевидцев, с раннего утра сотрудники ДПС стояли и охраняли открытый люк. Были вызваны службы, которые отвечают за колодцы. Служба Мосводоканала приехала и сказала, что это не их колодец. Колодец принадлежит МГТС. Коммунальным службам пришлось ставить уборочный автомобиль, чтобы никто не влетел в открытый люк. Автомобиль оснащён проблесковыми маяками и его видно издалека. Стоящий автомобиль немного затрудняет движение. Утром в понедельник он будет сильно мешать проезду.
- 14
Комментарии (0)