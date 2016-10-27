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Главная  /  Репортажи  /  На Ярославском шоссе уборочный автомобиль сутки охраняет открытый люк

На Ярославском шоссе уборочный автомобиль сутки охраняет открытый люк

Автор:
Max_019
Дата публикации:
23:25
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Не везёт одному люку на Ярославском шоссе на северо-востоке столицы. В январе 2016 г. на Ярославском шоссе, между домами 3 и 5, уже пропадала крышка люка одного из колодцев в среднем ряду при направлении в сторону центра. Тогда уборочная техника 4 дня охраняла открытый люк.

15 октября 2017 года ситуация повторилась: теперь крышка люка раскололась. Со слов очевидцев, с раннего утра сотрудники ДПС стояли и охраняли открытый люк. Были вызваны службы, которые отвечают за колодцы. Служба Мосводоканала приехала и сказала, что это не их колодец. Колодец принадлежит МГТС. Коммунальным службам пришлось ставить уборочный автомобиль, чтобы никто не влетел в открытый люк. Автомобиль оснащён проблесковыми маяками и его видно издалека. Стоящий автомобиль немного затрудняет движение. Утром в понедельник он будет сильно мешать проезду.

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