В ТЦ "Атлас" в подмосковном городе Одинцово произошел пожар

Автор: Разведчик Дата публикации: 01:28

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Загорелось помещение одного из магазинов одежды в торговом центре "Атлас" в городе Одинцово. Пожар начался на втором этаже. В момент возгорания в ТЦ работали кафе, где находились посетители. Всех людей пришлось срочно эвакуировать. К прибытию пожарных со второго этажа торгового центра шел густой белый дым, распространился дым и внутри торгового центра. Паники среди посетителей не было, обстановка на пожаре была спокойная. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Силами 10 пожарных расчетов возгорание было оперативно ликвидировано. Причина пожара устанавливается, пострадавших нет.