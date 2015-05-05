Военно-исторический фестиваль "За Ленинград!". Катание на боевой технике
- Автор:
- Leobr
- Дата публикации:
- 02:09
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14 и 15 октября 2017 г. в Санкт-Петербурге состоялся военно-исторический фестиваль "За Ленинград!", который прошёл в парке за Ледовым дворцом у метро Проспект Большевиков. Были показаны три исторические эпохи - Первая мировая, Великая Отечественная война и "афганская" - соответственно можно было видеть технику, артиллерию, стрелковое оружие - в том числе и действующее - этих времен. Были развернуты и разные выставки. Можно было и пострелять с разных типов оружия. Здесь показано катание желающих на боевой технике.
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