Военно-исторический фестиваль "За Ленинград!" "Остановить танки !"

Автор: Leobr Дата публикации: 07:08

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Военно-исторический фестиваль "За Ленинград!". 14 и 15 октября 2017 года за Ледовым Дворцом в парке происходили разные реконструкции военных событий. Одна из них - "Остановить танки !" В августе 1942 года было принято решение о нанесении удара с целью прорыва блокады (Усть-Тосненская операция), увязав его с Синявинской наступательной операцией Волховского фронта. Усть-Тосненская операция во много предотвратила захват Ленинграда в 1942 г. , перемолов значительные ресурсы гитлеровцев