ДТП с участием "скорой помощи" произошло в Серпухове

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26 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/195007

Авария "на четверых", включая машину скорой медицинской помощи, произошла накануне в Серпухове. Кадры момента ДТП прислал мобильный репортёр.По словам очевидцев, на перекрёстке образовался затор. Карете "скорой помощи" пришлось объехать пробку. Однако завершить манёвр водителю "скорой" не удалось - он зацепил стоявший "Renault". Через некоторое время рядом столкнулись "ВАЗ" и "Hyundai", полностью заблокировав проезд по улице.На место прибыли сотрудники ДПС. Есть ли пострадавшие в результате аварии - не уточняется.