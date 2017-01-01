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ДТП с участием "скорой помощи" произошло в Серпухове

Автор:
serpvideo.ru
Дата публикации:
09:14
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Авария "на четверых", включая машину скорой медицинской помощи, произошла накануне в Серпухове. Кадры момента ДТП прислал мобильный репортёр.

По словам очевидцев, на перекрёстке образовался затор. Карете "скорой помощи" пришлось объехать пробку. Однако завершить манёвр водителю "скорой" не удалось - он зацепил стоявший "Renault". Через некоторое время рядом столкнулись "ВАЗ" и "Hyundai", полностью заблокировав проезд по улице.

На место прибыли сотрудники ДПС. Есть ли пострадавшие в результате аварии - не уточняется.
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