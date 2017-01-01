Я лужу разведу ковшами. Осенний ремонт дорог в городе Тутаеве Ярославской области

Черноисточинское водохранилище заволокло зелёной жижей: видео с высоты птичьего полёта

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столбы пепла

В порту Одессы рабочие покрасили Чёрное море

Гигантский гейзер забил из-под земли в Казани

Два жилых дома сгорели в Димитровграде

Задымление в электричке произошло в Московской области

Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 11 октября 2017 года

Транспортировка арки Керченского моста попала на видео

Пожар на автостоянке произошёл в Санкт-Петербурге

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Холодный и ветреный день в столице 16 октября

Холодный и ветреный день в столице 16 октября

Автор:
denis947
Дата публикации:
09:41
  • 1
  • 0

Рабочая неделя в столице начинается с холода и сильного ветра. Местами накрапывает дождь.

  • 1
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

33 0
00:26 | Uwis
Золотая осень на Воробьевых горах
35 0
15.10 23:19 | Sargo
Осенняя ночь в Москве