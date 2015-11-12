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В Сколково начал работу форум «Открытые инновации»

Автор:
Max_019
Дата публикации:
11:21
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16 октября на западе столицы в шестой раз открылся Московский международный форум «Открытые инновации».
В Технопарке «Сколково» собрались ведущие мировые эксперты, представители крупных компаний, начинающие предприниматели, молодые учёные, инженеры и разработчики – люди, которые, по сути, формируют вектор глобального развития. Все собрались в одном месте для того, чтобы поделиться своим опытом и прогнозами развития технологических трендов, высказать конкретные предложения, обсудить будущие модели развития бизнеса, государства и общества. А также перспективы международной кооперации в области инноваций.

Главной темой Форума в нынешнем году станет цифровая экономика. В июле 2017 года Правительство РФ утвердило программу «Цифровая экономика». Перевод экономики на инновационный путь развития – это программа не только Правительства, это программа всего общества.
Форум будет работать до 18 октября.
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