"Да, нарушаем. А что делать?": в Москве сняли укладку асфальта во время дождя (ВИДЕО)

Автор: Toka577577 Дата публикации: 11:28

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24 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/195017

В минувшее воскресенье страна отмечала День дорожника. Героев праздника, отличившихся на юге Москвы, снял на видео мобильный репортёр.Накануне на улице Ряжской мужчина стал очевидцем укладки асфальта во время дождя. По словам автора видео, рабочие проводили ремонт, невзирая на погодные условия. На кадрах видно, что проезжая часть была мокрой, а у бордюров - скопились лужи. Однако над дорогой поднимался пар - видимо, от свежего асфальта. "Всё по технологии!" - пишет очевидец."До начало съёмки я поинтересовался у мастера данного объекта: "Не нарушают ли они технологию?". Он ответил: "Да, нарушаем. А что делать!? Начальство!" - сообщает мобильный репортёр из Москвы.