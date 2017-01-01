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Фестиваль Moscow Design Week 2017 прошел в «Зарядье»

Автор:
Uwis
Дата публикации:
11:50
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Запуск фестиваля прошел в «Заповедном посольстве». Стены заполнили графические работы молодых дизайнеров. Со зрителями они говорили языком плаката, как в революционном 1917-ом, вдохновившем автора на эти творения. Зеркальные шары на цилиндрических конусах за одну ночь выросли перед входом в «Медиацентр» парка. Состоялись лекции от именитых мастеров, перфомансы и презентации.

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