Фестиваль Moscow Design Week 2017 прошел в «Зарядье»
- Автор:
- Uwis
- Дата публикации:
- 11:50
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- 16
Запуск фестиваля прошел в «Заповедном посольстве». Стены заполнили графические работы молодых дизайнеров. Со зрителями они говорили языком плаката, как в революционном 1917-ом, вдохновившем автора на эти творения. Зеркальные шары на цилиндрических конусах за одну ночь выросли перед входом в «Медиацентр» парка. Состоялись лекции от именитых мастеров, перфомансы и презентации.
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