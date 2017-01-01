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Главная  /  Репортажи  /  На Новослободской улице застрелили мужчину

На Новослободской улице застрелили мужчину

Автор:
Sargo
Дата публикации:
12:10
  • 24
  • 3

Следствие возбудило уголовное дело после убийства мужчина в центре столицы.


«Утром 16 октября вблизи жилых домов на ул. Новослободская неизвестные совершили не менее четырех выстрелов в мужчину 1979 г. рождения. От полученных ранений потерпевший скончался на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство») и ч. 1 ст. 222 УК РФ («Незаконное оборот оружия»)», - рассказала Юлия Иванова.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты столичного главка СК. Проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий для установления обстоятельств преступления и лиц, причастных к убийству.
  • 24
  • 3

Комментарии (3)

  • MR_Denis
    12:14
    Не первый и не пятый раз. Улица НовослОбОдская. Репортаж отредактирован.
  • Artem_077
    12:29
    Редакторы для этого и нужны, чтобы редактировать, а не показывать своё недовольство в комментах.
  • MR_Denis
    12:31
    Не думаю, что ты написал бы свой комментарий, если бы тебя при общении в соц. сетях регулярно называли Ортемом.
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