На Новослободской улице застрелили мужчину
- Автор:
- Sargo
- Дата публикации:
- 12:10
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Следствие возбудило уголовное дело после убийства мужчина в центре столицы.
«Утром 16 октября вблизи жилых домов на ул. Новослободская неизвестные совершили не менее четырех выстрелов в мужчину 1979 г. рождения. От полученных ранений потерпевший скончался на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство») и ч. 1 ст. 222 УК РФ («Незаконное оборот оружия»)», - рассказала Юлия Иванова.
На месте происшествия работают следователи и криминалисты столичного главка СК. Проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий для установления обстоятельств преступления и лиц, причастных к убийству.
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