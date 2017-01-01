На Новослободской улице застрелили мужчину

Автор: Sargo Дата публикации: 12:10

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Следствие возбудило уголовное дело после убийства мужчина в центре столицы.

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24 3 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/195020

«Утром 16 октября вблизи жилых домов на ул. Новослободская неизвестные совершили не менее четырех выстрелов в мужчину 1979 г. рождения. От полученных ранений потерпевший скончался на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство») и ч. 1 ст. 222 УК РФ («Незаконное оборот оружия»)», - рассказала Юлия Иванова.На месте происшествия работают следователи и криминалисты столичного главка СК. Проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий для установления обстоятельств преступления и лиц, причастных к убийству.