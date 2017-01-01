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Открытие молодёжного форума в Сочи: хроника очевидцев

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
13:34
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Тысячи фотографий и видео появились в Сети под тегами #ВФМС , #яфестиваль и #мыбудущее . Так пользователи делятся снимками со Всемирного фестиваля молодёжи и студентов, который проходит в эти дни в Сочи.

Накануне в Ледовом дворце "Большой" состоялось торжественное открытие фестиваля. Тысячи зрителей, которые собрались здесь из разных стран мира, сотни артистов - шоу оказалось грандиозным. В самом центре дворца - круглая сцена, которая стала символом нашей планеты. Здесь на протяжение всего торжества постепенно раскрывались шесть тем, поднятых организаторами форума: экология, образование, энергия, бедность, информатика и наука.

"Это просто невероятное зрелище," - отмечают в комментариях к фотографиям и видео студенты-участники форума, которое, как пишут пользователи, обязательно войдёт в историю.



Открыл праздник молодёжи и студенчества Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Он выступил перед участниками форума с речью и, по словам автора этого видео, поздравил всех с открытием фестиваля.
Также гостей торжественной церемонии открытия фестиваля ждал грандиозный концерт. Зрители зажигали под песни звезд отечественной и мировой эстрады. Перед участниками форума выступила группа "OneRepublic", хитам которой подпевали, судя по видео, буквально все трибуны.
На сцене выступили и российские артисты. Так, участников Всемирного форума поздравил Сергей Лазарев. Автору этого ролика удалось снять выступление популярного певца, а также реакцию зала на популярного исполнителя.
Известно, что первый фестиваль молодёжи и студентов состоялся в 1947 году в Праге. С тех пор он проводился практически регулярно - раз в два года в разных странах нашей планеты. Дважды студентов со всего мира встречала Москва - в 1957 году и в 1985-ом. Считается, что участники этого масштабного мероприятия смогут совместно разработать образ будущего всей Земли.
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