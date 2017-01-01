Открытие молодёжного форума в Сочи: хроника очевидцев
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 13:34
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Накануне в Ледовом дворце "Большой" состоялось торжественное открытие фестиваля. Тысячи зрителей, которые собрались здесь из разных стран мира, сотни артистов - шоу оказалось грандиозным. В самом центре дворца - круглая сцена, которая стала символом нашей планеты. Здесь на протяжение всего торжества постепенно раскрывались шесть тем, поднятых организаторами форума: экология, образование, энергия, бедность, информатика и наука.
"Это просто невероятное зрелище," - отмечают в комментариях к фотографиям и видео студенты-участники форума, которое, как пишут пользователи, обязательно войдёт в историю.
Открыл праздник молодёжи и студенчества Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Он выступил перед участниками форума с речью и, по словам автора этого видео, поздравил всех с открытием фестиваля.
видео, буквально все трибуны.
этого ролика удалось снять выступление популярного певца, а также реакцию зала на популярного исполнителя.
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