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Главная  /  Репортажи  /  В Москве пасмурно, временами сильный порывистый ветер. Без осадков.

В Москве пасмурно, временами сильный порывистый ветер. Без осадков.

Автор:
Sargo
Дата публикации:
13:55
  • 24
  • 2

В Москве пасмурно, временами сильный порывистый ветер. Без осадков.

  • 24
  • 2

Комментарии (2)

  • MR_Дмитрий
    14:01
    Зачем писать то, в чём не уверен? Уже второй раз за день одни и те же грабли: НовослАбоТская улица. Улица образовалась не от слова "слабота", а от слова "слобода"!
  • Max_019
    14:06
    "Это фиаско, братан!!!". Модераторы, там и в заголовке ошибка. Так и живём!
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