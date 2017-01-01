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Два ДТП произошли на трассе во Владимирской области (ВИДЕО)

Автор:
mike_shumratov
Дата публикации:
13:52
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Сразу две серьёзные аварии произошли на трассе во Владимирской области в понедельник днём. Об этом сообщает мобильный репортёр, который прислал эти кадры с места ЧП.

Два грузовика столкнулись на 12-ом километре трассы "Владимир - Муром". На кадрах видно, что в результате ДТП одна "ГАЗель" оказалась на обочине. А другая - от удара перевернулась и упала на бок. На 25-ом километре автодороге столкнулись ещё два большегруза. Один из них вылетел в кювет.

Что стало причиной аварий - неизвестно. Данных о пострадавших в результате ДТП нет.
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