Авторский вечер художника, поэта и исполнителя песен Екатерины Планиной в Санкт-Петербурге (15.10.17.)

Автор: Leobr Дата публикации: 14:02

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Художник-оформитель, поэт, писатель, автор и исполнитель песен украинских и русских песен, автор красивых костюмов - и все это Екатерина Даниловна Планина. В Доме национальностей Санкт-Петербург, Моховая 15 - прошел её творческий вечер. Её песни исполняли ансамбли "Рось" и "Рябинушка" - с участием автора. Отдельная тема - Екатерина Даниловна рассказывает о творчестве поэта-песенника Виктора Резникова (1952 - 1992). Ей помог молодёжный ансамбль "Цвет звука". И в завершение прозвучали песни в исполнении всех участников вечера.