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Ребёнок выпал из маршрутного такси в Бийске

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
13:50
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Опасная маршрутка разъезжает по Бийску.

Камеры наблюдения зафиксировали на видео, как во время одного из рейсов из микроавтобуса выпал ребенок. Мальчик вывалился из задней двери и оказался на трамвайных путях. К нему тут же подбежали люди. Один из очевидцев происшествия взял ребенка на руки и отнес обратно в микроавтобус.

Сообщается, что мальчик не получил серьезных травм. А вот перевозчика теперь проверяют следственные органы.
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