ЧП в аэропорту Антальи: топливо полилось из крыла самолёта
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 14:03
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Сообщается, что на борту в тот момент находилось более двухсот человек. Капитан судна начал уводить аэробус подальше от других самолетов, на край летного поля. Пассажиров эвакуировать не стали. Через некоторое время к лайнеру подъехала пожарная машина и начала проливку. Именно в этот момент у некоторых из пассажиров, судя по видео, снятого на борту самолёта, началась паника.
К счастью, обошлось без пострадавших. Как пишут пользователи, людей продержали в салоне еще полчаса, а затем все-таки отправили в терминал, где они просидели до вечера. И затем отправились домой на том же самолете.
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