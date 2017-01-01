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Главная  /  Репортажи  /  ЧП в аэропорту Антальи: топливо полилось из крыла самолёта

ЧП в аэропорту Антальи: топливо полилось из крыла самолёта

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
14:03
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В аэропорту Антальи поток топлива хлынул на землю из крыла самолета, который готовился к вылету в Харьков.

Сообщается, что на борту в тот момент находилось более двухсот человек. Капитан судна начал уводить аэробус подальше от других самолетов, на край летного поля. Пассажиров эвакуировать не стали. Через некоторое время к лайнеру подъехала пожарная машина и начала проливку. Именно в этот момент у некоторых из пассажиров, судя по видео, снятого на борту самолёта, началась паника.

К счастью, обошлось без пострадавших. Как пишут пользователи, людей продержали в салоне еще полчаса, а затем все-таки отправили в терминал, где они просидели до вечера. И затем отправились домой на том же самолете.
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