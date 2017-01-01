В ДТП на Минском шоссе пострадал один человек

Автор: Разведчик Дата публикации: 14:05

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Столкнулись МАН, панелевоз Скания, Митубиси и Ниссан. МАН двигался по Минскому шоссе в сторону Москвы в левом ряду. В районе 26 километра трассы, посередине, ведутся дорожные работы и дорога делает плавный поворот правее. Водитель МАНа, по неизвестной причине продолжил движение прямо. В результате грузовик протаранил сигнальные пластиковые заграждения, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с прицепом панелевоза Скания. Следом за этим МАН развернуло и в него врезались Ниссан и Митсубиси. В результате ДТП водителя МАНа зажало в кабине. Для деблокации пострадавшего привлекались спасатели. Мужчина был передан медикам и доставлен в Одинцовскую ЦРБ с различными травмами. Остальные участники аварии не пострадали. Из-за ДТП образовался серьезный затор в сторону области. На месте работают сотрудники ГИБДД.