Я лужу разведу ковшами. Осенний ремонт дорог в городе Тутаеве Ярославской области

Черноисточинское водохранилище заволокло зелёной жижей: видео с высоты птичьего полёта

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столбы пепла

В порту Одессы рабочие покрасили Чёрное море

Гигантский гейзер забил из-под земли в Казани

Два жилых дома сгорели в Димитровграде

Задымление в электричке произошло в Московской области

Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 11 октября 2017 года

Транспортировка арки Керченского моста попала на видео

Пожар на автостоянке произошёл в Санкт-Петербурге

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Пожилые покупатели обезвредили грабителя в супермаркете Севильи

Пожилые покупатели обезвредили грабителя в супермаркете Севильи

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
14:15
  • 12
  • 0

В испанской Севилье злоумышленник, который решил ограбить супермаркет, не учёл, что суровый отпор ему могут дать покупатели.

Сообщается, что сначала преступника - невзирая на то, что он был вооружён пистолетом - атаковала немолодая женщина. Ударила его сумкой. А затем - в происходящее вмешался ещё и посетивший магазин мужчина-пенсионер. Вдвоём им удалось застать грабителя врасплох. Скрутить его, обезоружить - и передать в руки подоспевшей полиции.

Всё это запечатлела на видео камера наблюдения. И теперь у Испании - новые герои.
  • 12
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

8 0
14:54 | mreportertv
Страшные лесные пожары бушуют в американском штате Калифорния
58 0
05.08 15:55 | Vikulya-2102
Тараканы в продуктовом магазине в Чите
57 0
12.10 14:04 | mreportertv
Пенсионер с зонтиком помешал ограблению ювелирного магазина в Лондоне
76 0
02.10 12:04 | mreportertv
Референдум о независимости в Каталонии: хроника очевидцев
162 0
15.06.2016 21:30 | Kubrak
Обман пенсионеров в посёлке Комаричи Брянской области