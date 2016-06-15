Пожилые покупатели обезвредили грабителя в супермаркете Севильи
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 14:15
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Сообщается, что сначала преступника - невзирая на то, что он был вооружён пистолетом - атаковала немолодая женщина. Ударила его сумкой. А затем - в происходящее вмешался ещё и посетивший магазин мужчина-пенсионер. Вдвоём им удалось застать грабителя врасплох. Скрутить его, обезоружить - и передать в руки подоспевшей полиции.
Всё это запечатлела на видео камера наблюдения. И теперь у Испании - новые герои.
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