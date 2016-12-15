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Житель Екатеринбурга показал состояние хоккейной коробки

Автор:
a.milkov
Дата публикации:
14:34
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Житель Екатеринбурга недоволен состоянием хоккейной коробки в Кировском районе города.

По словам автора фото, корт спортивного сооружения устарел - и морально, и физически. И, по мнению местных жителей, несет даже опасность. "Одна половина поля просела, и залить зимой лед не получается, борта сгнили, калитки нет, столбы накренились," - продолжает проблемный список екатеринбуржец.

Данная хоккейная коробка, по словам автора фото, принадлежит МКУ "Служба заказчика Кировского района города Екатеринбурга". Люди на протяжении нескольких лет просят отремонтировать единственное спортивное сооружения в Кировском районе. "Детям негде заниматься спортом," - пишет екатеринбуржец. "В этом году снова написал письмо. В ответ получил письмо о том, что ремонтом занимается компания ООО "Р-Пром". Посмотрел в интернете и нашёл, что компания выполняет "Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств". Ну и как они должны обслуживать спортивные сооружения?! Прилагаю фото с тем, что было с коробкой, и с тем, что стало," - пишет мобильный репортёр.

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