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Адресные планы дома Шувалова на Покровке в центре столицы

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
14:41
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Адресные планы дома Шувалова на Покровке в центре столицы, который выставили на торги, с условием обязательной реставрации.

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