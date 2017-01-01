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Главная  /  Репортажи  /  Страшные лесные пожары бушуют в американском штате Калифорния

Страшные лесные пожары бушуют в американском штате Калифорния

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
14:54
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Лесные пожары в Калифорнии - не утихают вот уже третью неделю. И эффектных роликов - меньше не становится.

На этих кадрах, например, дерево - каким-то образом загорелось внутри ствола. И вследствие этого - светилось. Выглядит - как в фантастическом фильме. Автор другого ролика, конечно, тоже был удивлён и шокирован увиденным.

Пламя, искры и раскалённые вихри за время пожаров стали для калифорнийской земли обыденным явлением. В списке погибших - числятся более трёх десятков человек. Счёт пострадавших идёт на сотни. А уж число сгоревших дотла построек - и вовсе на тысячи.

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