Страшные лесные пожары бушуют в американском штате Калифорния
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 14:54
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На этих кадрах, например, дерево - каким-то образом загорелось внутри ствола. И вследствие этого - светилось. Выглядит - как в фантастическом фильме. Автор другого ролика, конечно, тоже был удивлён и шокирован увиденным.
Пламя, искры и раскалённые вихри за время пожаров стали для калифорнийской земли обыденным явлением. В списке погибших - числятся более трёх десятков человек. Счёт пострадавших идёт на сотни. А уж число сгоревших дотла построек - и вовсе на тысячи.
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