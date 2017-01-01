Автомобиль вылетел на тротуар с людьми в Мельбурне
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 15:12
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На кадрах видно, как девушка в голубой футболке выходит на улицу. Как вдруг ей наперерез на скорости вылетает автомобиль. К счастью, жительница Австралии отличилась хорошей реакцией и успела отскочить в сторону от приближающейся машины. Однако другим прохожим, которые в тот момент находились на тротуаре, не так повезло.
Сообщается, что от столкновения с белой иномаркой пострадали шесть человек. А причиной наезда, по предварительным данным, стала ошибка 74-летнего водителя, который ускорился вместо того, чтобы затормозить.
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