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Два автомобиля столкнулись на Моховой улице в Москве

Автор:
Uwis
Дата публикации:
15:29
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Две иномарки "притерлись" друг к другу на Моховой улице. Сотрудники полиции уже на месте.

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Комментарии (0)

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