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Легковушка врезалась в автобус на дороге в Сочи

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
15:44
  • 28
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ДТП с участием рейсового автобуса произошло в Сочи в понедельник утром. Аварию запечатлела на видео уличная камера наблюдения.

Как видно на кадрах, на перекрёстке пассажирский автобус собирался повернуть налево. В этот момент ему навстречу вылетела легковушка, водитель которой сначала пытался перестроиться в крайнюю левую полосу. Затем, увидев поворачивающий автобус, - уйти от столкновения с ним. Однако удара избежать не удалось. В результате, легковушка врезалась и в общественный транспорт, и в проезжающую по встречке "Ниву".

Сообщается, что, к счастью, в результате аварии никто серьёзно не пострадал. Однако ДТП временно осложнило движение транспорта на дороге.
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