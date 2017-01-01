Легковушка врезалась в автобус на дороге в Сочи
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 15:44
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Как видно на кадрах, на перекрёстке пассажирский автобус собирался повернуть налево. В этот момент ему навстречу вылетела легковушка, водитель которой сначала пытался перестроиться в крайнюю левую полосу. Затем, увидев поворачивающий автобус, - уйти от столкновения с ним. Однако удара избежать не удалось. В результате, легковушка врезалась и в общественный транспорт, и в проезжающую по встречке "Ниву".
Сообщается, что, к счастью, в результате аварии никто серьёзно не пострадал. Однако ДТП временно осложнило движение транспорта на дороге.
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