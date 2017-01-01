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Два автомобиля столкнулись на перекрёстке в Саранске

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
15:57
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Два автомобиля столкнулись на перекрёстке в Саранске. Авария попала в объектив регистратора.

Сообщается, что случилось ДТП в минувшие выходные, 14 октября 2017 года, на пересечении улиц Старопосадской и Республиканской. Одна иномарка пыталась совершить поворот налево. В этот момент со встречной полосы выехала другая легковушка, которая, как видно на кадрах, врезалась в бок первого авто. От удара машины развернуло на 180 градусов.

По словам очевидцев, в результате ДТП пострадали два человека. Одна из них - находится в тяжелом состоянии.
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