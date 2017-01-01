Подготовка Манежной площади и площади Революции к "Российской экологической неделе",

Автор: Uwis Дата публикации: 16:00

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Подготовка Манежной площади и площади Революции к "Российской экологической неделе", которая пройдет с 18 по 22 октября.