Столичному трамвайному депо имени И. В. Русакова исполнилось 105 лет

Автор: Sargo Дата публикации: 16:00

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19 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/195046

Столичному трамвайному депо имени Русакова исполнилось 105 лет. В нем находится более 160 вагонов, которые обслуживают более 10 московских маршрутов.«Трамвайное депо имени И. В. Русакова обеспечивает качественное транспортное обслуживание москвичей уже больше века. Это одна из старейших трамвайных площадок города, сотрудники которой с большой ответственностью подходят к делу и из поколения в поколение передают свои знания и опыт», — подчеркнул генеральный директор ГУП «Мосгортранс» Евгений Михайлов.16 октября 1912 года в столице открылся Новосокольнический трамвайный парк. Позднее его переименовали в честь участника Декабрьского восстания Ивана Русакова. В годы Великой Отечественной войны предприятие обеспечивало нужды фронта.В 1950-х в депо появились вагоны МТВ-82, а затем «Татры» и КТМ-8. В парке предприятия — поздние модификации трамваев, выпущенных на Усть-Катавском вагоностроительном заводе.