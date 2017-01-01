Голодные белки на Воробьевых горах

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 17:30

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Оголодавшие белки на Воробьевых горах с нетерпением ждут, что кто-нибудь приобретет им орешки в автомате и накормит. Довольные восседают на ветках и позируют.