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Голодные белки на Воробьевых горах

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
17:30
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Оголодавшие белки на Воробьевых горах с нетерпением ждут, что кто-нибудь приобретет им орешки в автомате и накормит. Довольные восседают на ветках и позируют.

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