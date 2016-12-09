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Работы по скульптуре учащихся Дворца пионеров

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
18:11
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В небольшом уютном скверике на задворках Дворца пионеров, расположилась уличная выставка работ, учащихся ЦХО изостудии "Воробьевы горы".

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