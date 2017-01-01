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Самую большую тыкву в России разрезали в "Аптекарском огороде"

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
18:28
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В Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" разрезали самую большую тыкву России. Её вес составил 437 кг. Огромная очередь выстроилась за кусочками тыквы. Директор "Аптекарского огорода" Алексей Ретеюм вручил Александру Чусову сертификат, в нём указано, что тыква попала в книгу рекордов Гиннесса в России. Заветные семена громадного овоща фермер заберёт себе, однако возможны сюрпризы. Впоследствии семена сорта "Гигант Атлантики" ('Atlantic Giant') можно будет купить у хозяина.

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Комментарии (1)

  • Artem_077
    18:56
    С Тамарой ходите парой?
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