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Наезд на пешеходов на Волжском бульваре

Автор:
alextsaryev99
Дата публикации:
20:26
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Вечером 16 октября на Волжском бульваре напротив дома № 36 на нерегулируемом пешеходном переходе автомобиль "Форд Фьюжон" совершил наезд на пешеходов, бабушку с ребёнком. Прибывшие врачи Скорой помощи госпитализировали пострадавших в одну из ГКБ. На месте работают несколько экипажей ГИБДД. По Волжскому бульвару в сторону ул. Юных Ленинцев образовался затор. Во всех обстоятельствах случившегося предстоит разобраться сотрудникам ГИБДД.

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