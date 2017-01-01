Наезд на пешеходов на Волжском бульваре
- Автор:
- alextsaryev99
- Дата публикации:
- 20:26
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- 178
Вечером 16 октября на Волжском бульваре напротив дома № 36 на нерегулируемом пешеходном переходе автомобиль "Форд Фьюжон" совершил наезд на пешеходов, бабушку с ребёнком. Прибывшие врачи Скорой помощи госпитализировали пострадавших в одну из ГКБ. На месте работают несколько экипажей ГИБДД. По Волжскому бульвару в сторону ул. Юных Ленинцев образовался затор. Во всех обстоятельствах случившегося предстоит разобраться сотрудникам ГИБДД.
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