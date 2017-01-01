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К вечеру над Москвой появилось солнышко

Автор:
Uwis
Дата публикации:
20:27
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К вечеру над Москвой появилось солнышко.

  • 16
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