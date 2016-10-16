Вредоустройство Митинского ланшафтного парка

Автор: Стрелец Дата публикации: 20:38

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19 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/195067

Ландшафтный парк в районе Митино в Северо-Западном округе города Москвы, был одним из самых красивых и благоустроенных парков города.Он является зоной отдыха примерно для 400 тысяч человек, живущих в Митино и прилегающих к нему районах.15-16 июля 2017 года, придя в парк, жители обнаружили, что почти все существующие пешеходные дорожки срыты, плитка - ровная и целая, не так давно уложенная на дорожки - сбита ломами и строительной техникой, лестницы на склонах уничтожены и большая часть парка огорожена забором и недоступна гражданам.Ландшафтный парк, который был образцом содержания паркового хозяйства, чистоты и удобства для жителей Москвы практически перестал существовать.Из плаката, размещенного на заборе граждане узнали о начале работ по благоустройству парка и, в частности, замене более 70 тысяч квадратных метров дорожно-тропиночной сети.На сайте парка информация о проекте благоустройства отсутствует и каких-либо общественных слушаний по масштабной реконструкции парка не проводилось.Активными жителями на портале госзакупок была обнаружена Закупка №0173200001417000386, сумма контракта около 700 миллионов рублей, на основании которой было произведено варварское одномоментное уничтожение дорожной сети парка и ограничение доступа граждан на большую часть его территории. Только заборов установлено более, чем на 4 миллиона рублей.Информационные плакаты о проведении благоустройства и сроки, указанные на них постоянно менялись.Таким образом, под предлогом благоустройства, совершено разрушение, причинившее существенный вред всем жителям СЗАО города Москвы и сроки восстановления парка пока неясны.