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Вредоустройство Митинского ланшафтного парка

Автор:
Стрелец
Дата публикации:
20:38
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Ландшафтный парк в районе Митино в Северо-Западном округе города Москвы, был одним из самых красивых и благоустроенных парков города.
Он является зоной отдыха примерно для 400 тысяч человек, живущих в Митино и прилегающих к нему районах.
15-16 июля 2017 года, придя в парк, жители обнаружили, что почти все существующие пешеходные дорожки срыты, плитка - ровная и целая, не так давно уложенная на дорожки - сбита ломами и строительной техникой, лестницы на склонах уничтожены и большая часть парка огорожена забором и недоступна гражданам.
Ландшафтный парк, который был образцом содержания паркового хозяйства, чистоты и удобства для жителей Москвы практически перестал существовать.
Из плаката, размещенного на заборе граждане узнали о начале работ по благоустройству парка и, в частности, замене более 70 тысяч квадратных метров дорожно-тропиночной сети.
На сайте парка информация о проекте благоустройства отсутствует и каких-либо общественных слушаний по масштабной реконструкции парка не проводилось.
Активными жителями на портале госзакупок была обнаружена Закупка №0173200001417000386, сумма контракта около 700 миллионов рублей, на основании которой было произведено варварское одномоментное уничтожение дорожной сети парка и ограничение доступа граждан на большую часть его территории. Только заборов установлено более, чем на 4 миллиона рублей.
Информационные плакаты о проведении благоустройства и сроки, указанные на них постоянно менялись.
Таким образом, под предлогом благоустройства, совершено разрушение, причинившее существенный вред всем жителям СЗАО города Москвы и сроки восстановления парка пока неясны.

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