У метро «Отрадное» после ремонта открылись подземные переходы

3

3 0

У станции метро «Отрадное» на северо-востоке столицы после ремонта открылись подземные переходы и лестничные спуски с улицы Санникова и с Северного бульвара. Их облицевали плиткой, оснастили навигационными табличками, входы в переход в скором времени накроют стеклянными навесами для защиты от осадков. Такая же процедура ждёт и соседние переходы. Ремонт переходов, правда, сильно затянулся и продолжается уже 2 год.