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У метро «Отрадное» после ремонта открылись подземные переходы

Автор:
Max_019
Дата публикации:
21:35
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У станции метро «Отрадное» на северо-востоке столицы после ремонта открылись подземные переходы и лестничные спуски с улицы Санникова и с Северного бульвара. Их облицевали плиткой, оснастили навигационными табличками, входы в переход в скором времени накроют стеклянными навесами для защиты от осадков. Такая же процедура ждёт и соседние переходы. Ремонт переходов, правда, сильно затянулся и продолжается уже 2 год.

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